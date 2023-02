VIDEO: Charles Leclerc toont Bahrein vanuit Ferrari SF-23

Zoals bekend is de Formule 1 voor drie dagen testen neergestreken op het Bahrain International Circuit. Charles Leclerc kwam donderdag al in actie in de nieuwe Ferrari SF-23 en nam vrijdagmiddag het stuur over van teamgenoot Carlos Sainz. De Monegask neemt je een ronde mee over de baan waar de Formule 1 alweer heel wat jaren komt.

