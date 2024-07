VIDEO: Charles Leclerc strandt in Q2 F1 Silverstone

Grote namen stranden vroeg in de Formule 1-kwalificatie in Silverstone. Eerder vergooide Sergio Pérez het in Q1, nu is Ferrari-coureur Charles Leclerc er niet in geslaagd om een plek in de top-tien te bemachtigen en door te stoten naar Q3. De Monegask moet nu de race vanaf P11 beginnen. Het is het volgende hoofdstuk van de slechte reeks die hij sinds zijn overwinning in Monaco neerzet.

Max Verstappen zit wel bij de snelste tien, maar echt soepel gaat het niet. De Nederlander lijkt niet mee te kunnen vechten voor de pole. Komt dat door de vloerschade na zijn uitstapje in Q1?