VIDEO: Leclerc verslaat Verstappen voor derde pole op rij in Baku Max Verstappen en Charles Leclerc klokten in hun eerste run van Q3 in Azerbeidzjan nog exact dezelfde tijd, maar tijdens de tweede run slaagde laatstgenoemde erin om de strijd in zijn voordeel te beslechten. Met een uitstekende ronde nam de Ferrari-coureur de koppositie over, waarna Verstappen zich nog wel verbeterde, maar niet aan de tijd van Leclerc kon komen. De Monegask staat zodoende voor het derde jaar op rij op pole in Baku. Hoe de Monegask dat voor elkaar kreeg, zie je in de onderstaande video.