VIDEO: Leclerc haalt Verstappen opnieuw in op Red Bull Ring

Na de geslaagde inhaalpoging van Charles Leclerc op Max Verstappen in de twaalfde ronde dook Verstappen de pits in voor harde banden. De Nederlander kwam terug op P8 en zou vervolgens een aantal snelle ronden neerleggen. Hij kreeg de leiding weer in handen toen ook Leclerc en Ferrari-collega Carlos Sainz naar hun garage gingen voor vers rubber.

Leclerc liep daarna snel in op Verstappen. De Monegask wist een achterstand van ruim zes seconden weg te poetsen. In ronde 33 ging Leclerc zonder problemen wederop voorbij aan Verstappen, die klaagde over gripproblemen aan de voorkant. "Deze auto is zo onvoorspelbaar", aldus de regerend wereldkampioen richting Red Bull Racing. Drie ronden later dook Verstappen opnieuw de pitstraat in voor harde banden.

Na een tweede stop van Leclerc lag Verstappen weer voor de Ferrari. Maar lang duurde dat niet. Leclerc bleek weer een stuk sneller te zijn dan de Red Bull-coureur en hij haalde Verstappen voor de derde keer in. "Wat een grap is de tractie van de auto", aldus Verstappen.