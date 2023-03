VIDEO: Leclerc wint F1 Bahrein 2022, pech voor Red Bull en Verstappen De Grand Prix van Bahrein is dit weekend voor het derde opeenvolgende jaar gastheer van de openingsrace van het Formule 1-seizoen. In 2022 werd het nieuwe tijdperk van de koningsklasse afgetrapt op het Bahrain International Circuit. De hoogtepunten van de door Charles Leclerc gewonnen race zie je in de onderstaande video.