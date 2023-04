VIDEO: Leclerc crasht in Q2 F1 Baku 2019 en vervloekt zichzelf: "I am stupid" Het is op het stratencircuit van Baku belangrijk om een goede startpositie op te eisen. De druk staat er vol op in de drie kwalificatiesessies, iets wat Charles Leclerc in 2019 merkt. De Ferrari-coureur is rap in de vrije trainingen en is de favoriet voor pole-position, maar in Q2 gaat het fout. De Monegask schiet rechtdoor in bocht 8 en knalt tegen de bandenstapels. Wat volgt zijn de beroemde woorden op de boordradio: "I am stupid."