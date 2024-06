VIDEO: Leclerc en Sainz wijzen naar elkaar na contact in bocht 1 F1 Spanje

In de run naar bocht 1 genoot Carlos Sainz vanaf de zesde plaats een goede slipstream, mede door DRS. Teamgenoot Charles Leclerc moest verdedigen en koos de binnenkant voor bocht 1, waardoor Sainz het via de buitenkant moest proberen. Aangezien hij sneller was, probeerde hij het ook, maar uiteindelijk was er contact tussen de twee Ferrari's. Sainz stuurde naar rechts, maar leek daarbij niet genoeg ruimte te laten voor de Monegask. "Hij sneed me af", aldus Leclerc op de boordradio. Sainz zag het incident anders in: "Hij heeft me geraakt, dus we zijn tegen elkaar geknald. Hij duwde me wijd. Hij raakte mijn rechter achterband aan, dus ik zat er duidelijk voor", verdedigt Sainz zichzelf. Sainz ging ook wijd, maar ging via de uitloopstrook terug de baan op en kwam alsnog voor zijn teamgenoot de baan op.