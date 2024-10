In de eerste bocht van de Formule 1-race in Mexico is het altijd dringen geblazen en deze keer is dat niet anders. Het leverde zelfs een serieuze crash op. Yuki Tsunoda werd de baan afgedrukt door Pierre Gasly en Alexander Albon en schuift stevig de muur in. Albon kan ook zijn weg niet vervolgen, waardoor zijn race ook al vroeg klaar is.

Vooraan zien we een andere rijder dan bij de start. Max Verstappen begon uitstekend en greep in bocht 1 de leiding. Carlos Sainz ging door het gras en dacht even de leiding te pakken, maar was wijs en gaf de leiding terug aan de Nederlander. De leiding is na een ronde achter de safety car weer terug naar de Spanjaard.

Sergio Pérez is de andere coureur die we moeten behandelen. Hij stond te ver naar voren in zijn startbox en krijgt vijf seconden straf aan de broek. Een ongelooflijke start van een toch al dramatisch weekend in Mexico.

Video: Herhaling van de harde klap van Tsunoda