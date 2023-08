VIDEO: Chaos na regen bij start F1-race Zandvoort: Perez aan leiding Het was een complete chaos tijdens de opening van de F1-race op Zandvoort. Terwijl de coureurs allemaal op droogweerbanden op de grid stonden, begon het aan het einde van de eerste ronde hard te regenen. Enkele coureurs profiteerden maximaal en gingen direct de pits in om intermediates te halen. Vooral Sergio Perez is spekkoper, de Mexicaan kwam aan de leiding van de race.