VIDEO: Chaos in Monaco dankzij regenbuien in slotfase race De Grand Prix van Monaco is richting de slotfase van de race opgeschud door een fikse regenbui. Met name in de tweede sector kwam het met bakken uit de hemel, maar omdat het in de eerste en laatste sector nog relatief droog was, bleven de coureurs nog een tijdje doorgaan op de slickbanden, totdat het simpelweg niet meer ging. Het leidde tot de nodige chaos op de baan, zoals een gespinde Carlos Sainz, een spannend moment voor raceleider Max Verstappen en een crash voor Lance Stroll.