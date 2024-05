Het gaat dit Formule 1-weekend op Imola nog niet op rolletjes voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur krijgt zijn RB20 maar niet waar hij hem wil hebben. In het begin van de tweede sessie met de mediums onder de auto geschroefd leken de problemen die in de eerste training opspeelden opgelost, maar op de softs is het niet veel beter. Een zevende plek op meer dan een halve seconde achter de snelste man Charles Leclerc, dat is niet waar hij het voor doet. De monteurs weten dat er flink doorgewerkt moet worden, anders kan het wel eens een moeilijk weekend worden.