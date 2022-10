VIDEO: Sainz klokt voorlopig snelste tijd op 2023-band VT2 F1 Mexico

VIDEO: Samenvatting derde vrije training F1 GP van Mexico 2022 op Motorsport.com

Zaterdag kregen de teams en coureurs nog één uurtje de kans om de laatste voorbereidingen te treffen op de kwalificatie en race van de Grand Prix van Mexico. In die derde training toonde George Russell zich de snelste, op de voet gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. Bekijk in de onderstaande video de hoogtepunten van de derde vrije training in Mexico.