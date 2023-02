VIDEO: Carlos Sainz klokt indrukwekkende tijd

Op de eerste dag van de collectieve Formule 1-test in Bahrein kwam Max Verstappen tot een 1.32.837. In de eerste uren van de tweede testdag reed Carlos Sainz die toptijd al uit de boeken. De Ferrari F1-coureur ging rond in 1.32.653. Dat deed hij op de C3-band, hetzelfde rubber waarmee Verstappen een dag eerder zijn beste tijd noteerde. Niet veel later verbeterde hij zijn eigen persoonlijke besttijd nogmaals en zette de snelste weektijd scherper op 1.32.486.

