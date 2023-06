VIDEO: Sainz verliest tweede positie aan Hamilton tijdens F1 Spanje Er is een reële kans dat de Spaanse toeschouwers geen landgenoot op het podium zien eindigen tijdens de Grand Prix van Spanje. Carlos Sainz leek lang op weg naar een plekje op het ereschavot, maar halverwege de race hield hij niet stand in het gevecht met de Mercedes-coureurs. Tijdens de stop van Sergio Perez gaat Lewis Hamilton voorbij aan de Ferrari-coureur, enkele ronden later weet ook George Russell hem te passeren. De beelden van Hamiltons inhaalactie zie je in de onderstaande video.