VIDEO: Sainz strijdt met de wind en glijdt door tweede bocht De derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is inmiddels onderweg. Na de regenachtige vrijdag schijnt momenteel het zonnetje boven de Hungaroring, maar dat wil niet zeggen dat de omstandigheden makkelijk zijn. Er staat een behoorlijk briesje op het circuit en dat heeft Carlos Sainz gemerkt, want hij wijt zijn powerslide in de tweede bocht aan de problemen die hij met de wind ervaart.