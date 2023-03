VIDEO: Sainz schuift hevig van de baan tijdens VT1 F1 Bahrein Carlos Sainz is vrijdagmiddag heftig in de rondte gegaan tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. In de negende bocht verloor de Spanjaard de controle over de Ferrari SF-23. Dankzij de uitloopstroken kon hij zijn weg wel weer vervolgen.