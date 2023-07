VIDEO: Ook Sainz sneuvelt vroegtijdig in Hongaarse kwalificatie Carlos Sainz is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de strijd om pole-position in Hongarije. De Ferrari-coureur kon in Q2 wel een vrije ronde afwerken, maar zijn rondetijd was uiteindelijk niet genoeg voor een plekje in Q3. Hij miste daarvoor 0.002 seconde ten opzichte van Fernando Alonso, die de schifting wel overleefde. Naast Sainz vielen ook Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Pierre Gasly af na het tweede segment van de kwalificatie.