VIDEO: Carlos Sainz schampt vroeg in VT1 de muur in F1 Baku De eerste vrije training in Azerbeidzjan is dankzij het sprintformat een belangrijke, dus elke fout kan kostbaar zijn. Carlos Sainz komt al vroeg in de sessie goed weg nadat hij de muur in bocht 5 schampt maar er geen echte schade aan overhoudt. Wel heeft de Spaanse Ferrari-coureur een duidelijke handtekening achtergelaten op de muur.