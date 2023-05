VIDEO: Sainz ontwijkt op het nippertje teamgenoot Leclerc in VT2 Monaco Dat je op Monaco last kan hebben van verkeer, is voor de coureurs geen nieuwe informatie. Ook Carlos Sainz merkt in de tweede vrije training in Monaco dat het soms spannend kan zijn. Hij nadert Piscine maar daar rijdt teamgenoot Charles Leclerc op lage snelheid rond. Sainz kan op het nippertje genoeg afremmen om een incident te voorkomen.