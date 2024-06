VIDEO: Sainz niet onder de indruk van inhaalactie Hamilton F1 Spanje

Lewis Hamilton was in de laatste sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya naar de Ferrari van Carlos Sainz toegereden en kon vervolgens zijn DRS-vleugel openen op start/finish. Dat leverde hem veel extra snelheid op en daarmee ook een kans om richting bocht 1 een inhaalpoging te wagen bij de thuisheld. Sainz leek de binnenkant te willen verdedigen, maar bewoog voor de remzone terug richting de ideale lijn.

Daardoor ging Hamilton nu juist naar de binnenkant, waar hij laat remde maar wel genoeg langszij kon komen om vervolgens met een betere exit de zesde plaats over te nemen. De Spaanse Ferrari-coureur kon die actie en het gebrek aan ingrijpen van de stewards niet waarderen. "Ik begrijp niet waarom we een regelboek hebben en deze niet volgen", beklaagde Sainz zich later op de boordradio.