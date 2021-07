Video: Sainz eindigt kwalificatie GP Hongarije in de bandenstapels

Sainz probeerde met zijn Ferrari een plekje in het derde kwalificatiedeel te bemachtigen op het moment dat het in de laatste bocht fout ging voor de Ferrari-coureur. In de lange doordraaier naar rechts verloor de Spanjaard de achterkant van de SF21, waarna deze met een flinke klap zijwaarts in de bandenstapels eindigde.

Ondanks de klap hield Sainz zijn auto aan de praat en leek hij zelfs nog terug te kunnen keren naar de pits, totdat de afgebroken voorvleugel onder de voorwielen klem kwam te zitten en de Madrileen alsnog te voet terug moest keren naar de pits.

Door de crash zal Sainz de Grand Prix van Hongarije op zijn minst als vijftiende aan moeten vangen. Mogelijk krijgt de Spanjaard echter ook nog een gridstraf aan zijn broek, nadat hij in het eerste kwalificatiedeel in de eerste bocht in de weg had gereden van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.