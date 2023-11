De tweede vrije training op het Yas Marina Circuit was nog geen tien minuten onderweg of de rode vlag hing al uit. Carlos Sainz eindigde in de eerste sector met een flinke snelheid in de muur nadat hij de controle over zijn Ferrari verloor. De Spanjaard klaagde over een auto voor hem, waardoor hij in de vuile lucht terecht kwam en spinde.

Bekijk hierboven de beelden van het incident.