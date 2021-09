De tweede vrije training voor de Italiaanse Grand Prix was bijna halverwege op het moment dat Carlos Sainz in de fout ging in Ascari. De Spanjaard verloor bij het insturen van de snelle chicane op de kerbs de macht over het stuur van de SF21, waarna deze hard linksaf in de muur vloog.

Door de frontale kennismaking met de muur bleef de schade aan de Ferrari beperkt tot de voorzijde. Toch kunnen de monteurs van de Scuderia flink aan de bak om de auto gereed te krijgen voor de sprintkwalificatie, die zaterdagmiddag om 16.30 uur van start gaat. "We zijn volle bak aan het werk en proberen de auto van Carlos gereed te krijgen voor de sprintkwalificatie", liet het team kort na de tweede vrije training weten in een verklaring.

Leclerc niet helemaal fit

Sainz werd na de klap afgevoerd naar het medical centre, maar na de eerste checks lijkt de Spanjaard ongedeerd te zijn gebleven bij de crash. Zijn teamgenoot Charles Leclerc voelt zich daarentegen niet honderd procent fit. De Monegask moest de tweede vrije training zaterdag vroegtijdig afbreken. "We hebben zijn sessie met een paar minuten in moeten korten omdat hij zich niet helemaal lekker voelde", verklaarde Ferrari na afloop.

Al met al is het tot dusver op eigen bodem dus een verre van vlekkeloze zaterdag voor de Italiaanse renstal.