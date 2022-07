Horner dineert met Perez om zijn huidige problemen met RB18 te begrijpen

Christian Horner heeft donderdagavond met Sergio Perez gesproken in Boedapest om zijn huidige problemen met de RB18 beter te begrijpen. De Mexicaan heeft - ook in de pers - meermaals aangegeven dat hij zich na Monaco steeds minder comfortabel is gaan voelen in de auto en dat die auto volgens hem nu beter bij de rijstijl van Max Verstappen past. Alhoewel laatstgenoemde al heeft gezegd dat de upgrades zeker niet speciaal op hem zijn gericht, heeft Horner in Hongarije met Perez gesproken over de dingen die hij nodig heeft van de auto.