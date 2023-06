VIDEO: Zo kijkt de buitenlandse F1-pers naar Max Verstappen In Nederland zit het absoluut wel goed met de populariteit van Max Verstappen, zoals ook te zien is als de tribunes bij diverse races oranje kleuren. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Wordt de tweevoudig wereldkampioen daar ook op handen gedragen, of zijn er ook mensen die niet zo blij met hem zijn? In gesprek met Viaplay laten onder meer Will Buxton en Chris Medland hun licht schijnen op de populariteit van Verstappen buiten Nederland.