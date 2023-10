VIDEO: Boze Stroll duwt fysio aan de kant na Q1-uitschakeling in Qatar De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar is voor Lance Stroll uitgedraaid op een deceptie. De Aston Martin-coureur werd met de zeventiende tijd in Q1 voor de vierde keer op rij in het eerste segment uitgeschakeld, terwijl teamgenoot Fernando Alonso tot de derde tijd kwam. Eenmaal terug in de pitbox nam de woede de overhand bij Stroll, die dat afreageerde op zijn fysiotherapeut.