VIDEO: Bokaal Verstappen sneuvelt op podium door toedoen Norris Max Verstappen en Red Bull Racing hebben zondag het record voor meeste opeenvolgende overwinningen verbroken met de twaalfde F1-zege op rij voor de Oostenrijkse formatie. Dat was echter niet het enige wat sneuvelde, want direct na afloop van de race eindigde ook de bokaal van de regerend wereldkampioen in meerdere stukken. Lando Norris stootte de trofee om tijdens het spuiten met de champagne, waardoor Verstappen uiteindelijk met meerdere scherven in zijn handen van het podium vertrok.