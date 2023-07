VIDEO: Bijzondere uitdaging in de simulator voor Perez, Ricciardo en Verstappen "Dit is waarschijnlijk de lastigste race die Max ooit zal rijden", zo introduceert Red Bulls derde rijder - nu AlphaTauri-coureur - Daniel Ricciardo de nogal opmerkelijke uitdaging die hij samen met Max Verstappen en Sergio Perez in de simulator aangaat. In deze bijzondere challenge worden de drie coureurs voor de taak gesteld om zo goed mogelijk samen te werken, aangezien Verstappen geblinddoekt moet sturen terwijl Perez de gaspedalen met zijn handen bedient. Ricciardo heeft als race engineer de taak om beide coureurs te begeleiden om een snelle ronde over het virtuele circuit van Silverstone te rijden. Bekijk de video hieronder om te zien hoe dat de Red Bull-coureurs afging.