Het Formule 1-weekend op Imola is van start. De coureurs krijgen dit weekend een regulier programma voorgeschoteld, zonder een sprintrace. Het is op een ander gebied wel een bijzonder weekend. Dertig jaar geleden overleden Ayrton Senna en Roland Ratzenberger op dit circuit. Met name bij Senna wordt stilgestaan. Zo heeft Pierre Gasly ervoor gekozen om het helmdesign van de legendarische Braziliaan over te nemen voor dit weekend. Op zondag krijgen de fans nog een speciale demonstratie voorgeschoteld, met Sebastian Vettel in de laatste McLaren waar Senna in heeft gereden.