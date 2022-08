VIDEO: De beste inhaalacties van het F1-seizoen 2022

Het Formule 1-seizoen 2022 heeft qua inhaalacties voorlopig niet teleurgesteld. Dit was dan ook het doel met de nieuwe technische reglementen en die lijken voorlopig geslaagd.

Er was natuurlijk het waanzinnige gevecht tussen Charles Leclerc, Sergio Perez en Lewis Hamilton op Silverstone dat rondenlang duurde en dat mening F1-fans kippenvel gaf. Of de intense strijd tussen Perez en Carlos Sainz in Frankrijk. Dat duo kwam elkaar eerder in het seizoen al tegen in Miami. Wat te denken van de prachtige inhaalactie van Max Verstappen op Valtteri Bottas in Spanje?

In samenwerking met Viaplay heeft Motorsport.com de mooiste inhaalacties van de eerste dertien Grands Prix in 2022 voor je op een rijtje gezet.

Video: De voorlopig mooiste inhaalacties van het F1-seizoen 2022