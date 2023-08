De Formule 1-fans op het circuit van Zandvoort zijn de afgelopen twee jaar enorm verwend geweest. De Nederlandse zomers staan bekend om de vele regenval, maar de zon scheen de eerst twee edities van de Dutch GP volop. Op de zaterdag in 2023 viel het echter voor de training met bakken uit de hemel, waardoor de rondes op een natte baan werden verreden. Max Verstappen gaf in zijn Red Bull het goede voorbeeld en was de eerste die de baan op zocht.

Kort nadat de training begon was het Kevin Magnussen die in de Hugenholtz-bocht zijn Haas in de muur parkeerde. De Deen kwam net iets te hoog in de bocht terecht, spinde en knalde in de vangrail. Het zorgde voor de eerste rode vlag van de sessie. Paar minuten na dit ongeluk was het Zhou Guanyu die in bocht dertien in de grindbak belandde en zijn Alfa Romeo kon niet meer uit het grind komen. De volgende rode vlag volgde. De derde en laatste rode vlag van de sessie werd veroorzaakt door Liam Lawson, die dit weekend de geblesseerde Daniel Ricciardo vervangt. De debutant spinde in bocht dertien, kwam even tot stilstand, maar kon daarna zijn weg naar de pitsstraat weer vervolgen.

Behalve de rode vlaggen zagen we ook heel wat incidenten, waar ook Red Bull-rijder Max Verstappen bij betrokken raakte. De Nederlander schoot bijvoorbeeld in de Hans Ernst-chicane een keer in het grind, maar Ferrari-coureur Charles Leclerc maakte het wel erg bont. De Monegask vocht duidelijk met zijn SF-23 door de duinen van Zandvoort en schoot met name in de Tarzanbocht meerdere keren rechtdoor. Gelukkig voor de 25-jarige coureur was het allemaal zonder grote schade, maar een prettige derde training werd het niet. Esteban Ocon, actief voor Alpine, kwam niet ongeschonden uit de Tarzanbocht, de Fransman verremde zich eveneens en raakte wél de muur. Grote schade was het echter niet, want hij kon zijn weg weer vervolgen.

Het was uiteindelijk Max Verstappen die de snelste was, voor George Russell en Sergio Perez.