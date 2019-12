Video: Eerste beelden uitwisseling Rossi en Hamilton opgedoken

Het was een van de meest besproken uitwisselingen uit de recente geschiedenis: MotoGP-legende Rossi mocht de Mercedes W08 (uit 2017) van Hamilton aan de tand voelen terwijl de Brit de baan op mocht met Rossi’s Yamaha YZR-M1. Beide coureurs hebben in het verleden ervaring opgedaan met dergelijk materiaal, maar Hamilton had nog nooit op een MotoGP-spec machine gereden.

Rossi deed in het verleden al F1-testwerk voor Ferrari en werd zelfs overwogen voor een overstap naar de koningsklasse van de autosport. De Italiaan besloot echter zijn huidige klasse trouw te blijven en kan het tempo van de concurrentie op 40-jarige leeftijd nog altijd goed volgen. Vorig jaar werkte Hamilton al een test af met een Superbike van Yamaha, destijds met begeleiding van onder andere Michael van der Mark.

Officieel zijn er nog geen beelden van de PR-stunt vrijgegeven, maar Hamilton schreef woensdag op zijn Instagram dat het een ‘epische’ dag was. Wanneer de beelden wel vrijgegeven worden is nog niet duidelijk, wel is er inmiddels een video gelekt van de uitwisseling: