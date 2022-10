VIDEO: Giovinazzi zorgt voor rode vlag met crash in VT1 F1 Amerika

Antonio Giovinazzi zat in de eerste vrije training in de auto van Haas-coureur Kevin Magnussen. De Italiaan is een van de kanshebbers om volgend Formule 1-seizoen het zitje van Mick Schumacher over te nemen, maar heeft geen goede beurt gemaakt bij de Amerikaanse formatie. Acht minuten na de start van de eerste sessie van het raceweekend in de Verenigde Staten schoof Giovinazzi de baanafzetting in. In eerste instantie leek de VF22 vast te staan, maar uiteindelijk kon de Italiaan zijn weg vervolgen. Wel koos de wedstrijdleiding voor code rood. De Haas-auto liep dusdanig veel schade op, dat Giovinazzi niet meer in actie kon komen.

gedeeld