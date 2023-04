VIDEO: Alpine van Pierre Gasly vliegt in brand in VT1 F1 Baku Pierre Gasly is net zeven ronden onderweg tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan wanneer er wat rook onder de Alpine te spotten is. Niet veel later is er vuur te zien bij de uitlaat waarna de Fransman de opdracht van het team krijgt om niet meer te schakelen. Hij zet uiteindelijk zijn Alpine langs de baan en stapt uit, waarna de marshals de brand met de nodige moeite proberen te blussen. Het zorgt voor een rode vlag, een kostbare in de enige vrije training van het weekend.