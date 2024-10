Het is nooit saai in de Formule 1, ook niet wanneer er drie weekenden geen race op het programma staan. Vrijdagmorgen heel vroeg onthulden Haas F1 Team en Toyota namelijk dat ze met elkaar een partnerschap zijn aangegaan. Op de korte termijn zal er niet heel veel veranderen, maar richting 2026 zal er het een en ander veranderen bij de Amerikaanse renstal.

De hele deal zorgt voor de nodige vraagtekens, want wat houdt die precies in? En wat is het grote verschil met begin deze eeuw, toen Toyota als fabrieksteam op de grid stond en het met de staart tussen de benen F1 verliet? We bespreken ook de manier waarop Haas tegelijkertijd met Toyota en Ferrari een partnerschap aan kan gaan. Aan het einde gaan we de verwachtingen langs nu Toyota met Haas aan de slag gaat, want met twee grote autosportmerken aan boord kan dit alleen maar een succes worden, toch? Gijs Leuvenink en Marije Dijkstra bespreken dit en meer in de nieuwe video van Motorsport.com.