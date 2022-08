Met de F1-75 heeft Ferrari een ijzersterke wagen gebouwd. Eén die qua snelheid goed genoeg is voor het halen van overwinningen en zeker voor beide titels kan gaan. Toch liet de betrouwbaarheid nog vaak te wensen over. Meermaals parkeerde zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz de F1-auto naast het circuit. Het team verspeelde daarmee kostbare punten en heeft Red Bull Racing en Max Verstappen een riante voorsprong zien opbouwen. Daarnaast maakten de Ferrari-coureurs ook zelf fouten.

Leclerc had de leiding in het WK in handen, maar zag die door zijn uitvalbeurt in Spanje verdwijnen. In Azerbeidzjan waren vervolgens beide wagens aan de beurt en incasseerde Ferrari een dubbele uitvalbeurt. In Oostenrijk sprong Sainz razendsnel uit zijn brandende F1-75. Leclerc maakte een dure fout in Frankrijk, terwijl zijn Spaanse teamgenoot het eerder in Melbourne en Imola liet liggen.

Motorsport.com blikt in samenwerking met Viaplay terug op de eerste seizoenshelft en de moeizame eerste seizoenshelft bij Ferrari. Bekijk de pijnlijke momenten in onderstaande samenvatting.

Video: De meest pijnlijke momenten van Ferrari in het F1-seizoen 2022