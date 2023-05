VIDEO: Alexander Albon crasht en tekent voor vroegtijdig einde VT1 Monaco Alexander Albon heeft de eerste vrije training in Monaco op dramatische wijze afgesloten. De Williams-coureur stuurt in voor de eerste bocht, Sainte Devote, maar de achterkant van de bolide glijdt weg en hij knalt vol de muur in. De linkerkant van de bolide is gehavend en met slechts drie minuten te gaan wordt VT1 vroegtijdig afgevlagd.