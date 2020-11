VIDEO: Albon crasht hard tijdens tweede training in Bahrein

In de laatste drie races van 2020 moet Albon bewijzen dat Red Bull hem moet behouden als teamgenoot van Max Verstappen. De beste manier om dat te doen is met foutloze optredens en stevige puntenfinishes, bij voorkeur met een zo klein mogelijk verschil richting de Nederlander. Een goede voorbereiding op de race komt daarbij goed van pas, maar op het Bahrain International Circuit gooide Albon roet in zijn eigen eten door halverwege de tweede vrije training hard te crashen.

In de laatste bocht ging Albon iets te wijd. Daardoor belandde hij met twee wielen op het kunstgras naast de kerbstones, terwijl de andere wielen op de uitloopstrook stonden. Het gebrek aan grip op het kunstgras leidde ertoe dat de RB16 uitbrak en dus was er geen houden aan voor de Britse Thai, die hard richting de bandenstapels werd gekatapulteerd. De harde klap zorgde voor enorme schade aan de Red Bull-bolide, terwijl Albon voor een controle mee moest naar het medisch centrum op het circuit. Uiteindelijk bleek hij ongedeerd, maar dat kan van de bolide niet gezegd worden.

Albon eindigde de tweede vrije training overigens op de tiende positie. Het is nog de vraag welke gevolgen de crash heeft voor de rest van zijn weekend. Teambaas Christian Horner denkt dat het wel meevalt. “Natuurlijk is er veel oppervlakkige schade, maar de monocoque en de motor lijken in orde. Daarnaast gebruikte hij vandaag niet de versnellingsbak voor de race, maar dit houdt de monteurs wel bezig vanavond.”