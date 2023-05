VIDEO: Afstelling Red Bull in VT1 Monaco niet naar wens voor Max Verstappen Max Verstappen heeft niet genoten van zijn eerste ronden van het raceweekend in Monaco. De afstelling van de Red Bull RB19 is in de eerste vrije training niet naar wens. Zo werkte de koppeling niet lekker bij het uitrijden van de pitstraat en schraapt de vloer het asfalt te veel voor de tweevoudig wereldkampioen. Later zou hij naar binnen komen omdat hij met de manier waarop de auto is afgesteld 'zou crashen'.