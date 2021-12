VIDEO: Achter de schermen tijdens het historische weekend van Verstappen

Voor het eerst sinds 2013 kon Red Bull Racing op het Yas Marina Circuit weer een gooi naar de wereldtitel doen. In een speciale en extra lange aflevering van het Red Bull-programma 'Behind The Charge' geeft het team een fraai inkijkje achter de schermen.

Van hoe Christian Horner zijn manschappen toespreekt voor het beslissende raceweekend tot aan de mediaverplichtingen van Max Verstappen en Sergio Perez op donderdag. En van de ontlading na het afgewezen Mercedes-protest op zondag tot de bijzondere ontvangst van Verstappen in de Red Bull-fabriek te Milton Keynes. Het komt allemaal aan bod in de onderstaande video: een bijzondere blik achter de coulissen tijdens een historisch weekend voor de Nederlandse autosport.