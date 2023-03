In Bahrein werd afgelopen weekend de aftrap verricht van het F1-seizoen 2023. Op het ruwe asfalt stond er geen maat op Red Bull Racing, dat op zaterdag de hele eerste startrij veroverde en een dag later op dominante wijze een dubbelzege pakte. Max Verstappen boekte zijn eerste zege in Bahrein en werd op het podium geflankeerd door teamgenoot Sergio Perez, die daarmee het feest compleet maakte voor de Oostenrijkse formatie. De camera's van Red Bull hebben de coureurs het hele weekend gevolgd op het Bahrain International Circuit en in een nieuwe video op het eigen YouTube-kanaal worden de beelden daarvan nu gedeeld.

Zo is te zien dat Verstappen en Perez tijdens het raceweekend in Bahrein een ontmoeting hebben met BMX-freestyler Viki Gomez en voetbal-freestyler Sean Garnier, die eveneens gesponsord worden door de energiedrankengigant. Ook worden de coureurs gevolgd bij onder meer het Fan Forum, de rijdersparade en na afloop van de succesvolle race, zoals in de video bovenaan deze pagina te zien is.