VIDEO: Achter de schermen bij Verstappen en Perez in Amerika

Red Bull Racing beleefde een uitermate succesvol weekend in Amerika. Max Verstappen won de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf pole-position en liep daardoor waardevolle punten uit op rivaal Lewis Hamilton in de wereldtitelstrijd. Teamgenoot Sergio Perez maakte het podium compleet met de derde positie, waardoor ook de benodigde constructeurspunten werden veroverd.

In de nieuwste aflevering van Red Bulls Behind the Charge worden we meegenomen achter de schermen tijdens het GP-weekend in Austin. We zien Verstappen en Perez bij een aantal mediamomenten, met onder meer een zeer vermakelijke skelterrace, een Honda-fotoshoot op het Circuit of the Americas die uitmondt in een hilarische onderhandeling over een nieuwe auto, en uiteraard veel behind the scenes-content van het GP-weekend.