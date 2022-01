VIDEO: Achter de schermen bij kampioensjaar Verstappen en Red Bull

Red Bull Racing wist tussen 2010 en 2013 vier jaar op rij beide wereldtitels te winnen, maar moest in de zeven daaropvolgende jaren de eer laten aan Mercedes. Het seizoen 2021 werd echter weer een prachtige voor de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen won voor het eerst de Grand Prix van Monaco, de eerste Red Bull-zege in het prinsdom sinds 2018. Teamgenoot Sergio Perez won een race later voor het eerst voor zijn nieuwe werkgever en speelde een belangrijke rol in de laatste races, terwijl Verstappen in totaal tien Grands Prix won en op spectaculaire wijze zijn eerste wereldtitel pakte.

Het hele jaar door gaf Red Bull Racing al een kijkje achter de schermen bij de diverse races. De beste momenten uit deze eerdere video’s heeft het team nu gebundeld in een overzicht met de hoogtepunten van de reeks Beyond The Charge. Ook worden de kijkers getrakteerd op niet eerder vertoonde beelden.