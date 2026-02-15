Video: Achter de schermen bij de onthulling van de Cadillac F1-auto

Cadillac Formula 1 Team heeft een kijkje achter de schermen gegeven van zijn eerste Formule 1-liveryonthulling, die tijdens de Super Bowl werd gepresenteerd in aanloop naar het seizoen 2026. In de onthullingsvideo leunt het team sterk op zijn Amerikaanse identiteit, met onder andere een verwijzing naar een beroemde speech van John F. Kennedy uit 1962. Daarin kondigde de Amerikaanse president aan dat de NASA voor het einde van het decennium een man op de maan wilde zetten.

Volgens Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports waar Cadillac onder valt, kostte de productie naar schatting 20 miljoen dollar. Toch vindt hij dat bedrag gerechtvaardigd. "Dit is het grootste underdogverhaal dat je je kunt voorstellen", zei Towriss. "Dit is de eerste livery van het Cadillac F1-team. We wilden dat op het grootste podium tonen. We laten de livery zien op een manier die nog nooit eerder is gedaan."

Hij verwacht dat het team pas in het derde jaar operationeel winstgevend wordt. "Het duurt waarschijnlijk een paar jaar voordat we financieel quitte spelen", zei hij. "Maar we lopen voor op onze oorspronkelijke projecties, gezien wat er nodig was om in de Formule 1 te komen."

De $20 miljoen kostende reclamespot van Cadillac

Bekijk: De commercial van Cadillac waarin het de livery onthult

Achter de schermen

Een week na het vertonen van de commercial tijdens de Super Bowl, komt Cadillac nu met een behind-the-scenes video. Daarin zien we hoe de auto is nagebouwd en gefilmd in een virtuele studio, vergelijkbaar met de technologie achter Disney-series als The Mandalorian. Een gigantisch scherm projecteert een bewegende achtergrond die meebeweegt met de camera, waardoor realistische diepte, licht en reflecties ontstaan. Regisseur Sam Pilling wilde een futuristisch en tijdloos gevoel creëren. "Het moest iconisch aanvoelen. Tegelijk wilden we kijkers meenemen in het verhaal van bloed, zweet en tranen dat nodig was om Cadillac op de grid te krijgen."

Andrew Proctor was verantwoordelijk voor de visual effects. Hij benadrukte het belang van realisme: "Sterke visuele effecten beginnen altijd met iets dat echt is gefilmd. We moesten ervoor zorgen dat F1-fans elk detail herkennen, want dit is een sport die draait om precisie."

De making-of video eindigt met een boodschap van Pilling: "Ik hoop dat mensen oprechte opwinding voelen over Cadillac in de Formule 1. En uiteindelijk hoop ik dat Amerikanen trots voelen dat ze nu deel uitmaken van het F1-verhaal."