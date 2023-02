VIDEO: Aan boord bij Hamilton op het circuit van Bahrein Mercedes is bezig aan een aardige eerste dag van de Formule 1-test in Bahrein. Het team merkte donderdag al vroeg op de dag dat de problemen met bouncing en porpoising grotendeels verholpen zijn. Dat blijkt ook als we een ronde aan boord gaan bij zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton.