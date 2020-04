Vicekanselier houdt deur voor ‘spookraces’ op Red Bull Ring open

Negen races heeft de Formule 1 inmiddels al af moeten blazen. Voorlopig staat de seizoensopening gepland voor de Franse Grand Prix op 28 juni, maar gezien de ontwikkelingen in Frankrijk rond COVID-19 is het niet waarschijnlijk dat het seizoen 2020 op Paul Ricard afgetrapt wordt. Wanneer het seizoen daadwerkelijk van start gaat is dus nog onduidelijk, maar de situatie in Oostenrijk biedt wat hoop. De GP op de Red Bull Ring staat voor 5 juli op de rol en er was al sprake van dat er mogelijk twee races op het circuit verreden worden dat weekend.

Kogler, die als vicekanselier en minister onder andere verantwoordelijk is voor de sport in Oostenrijk, drukt de hoop op racen nabij Spielberg voorlopig nog niet de kop in. “Buiten dat ik niet verantwoordelijk ben [voor de organisatie van de Grand Prix] kan ik het mij wel voorstellen”, antwoordde hij tegenover Kleine Zeitung op een vraag over een dubbele seizoensopening op Spielberg. “De organisatoren moeten weten dat ze moeten voldoen aan alle gezondheidsregels en de regels rond het binnenkomen en verlaten van het land.”

Met de juiste voorzorgsmaatregelen lijkt Kogler dus niet tegen een Oostenrijkse Grand Prix in het eerste weekend van juli te zijn. Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat het hele circus van tevoren in de provincie Stiermarken in quarantaine zal moeten om dat voor elkaar te krijgen. Gezien het internationale karakter van de Formule 1 lijkt het hem echter makkelijker om de Oostenrijkse voetbalcompetitie weer op te starten. “In de nationale voetbalcompetities is het eenvoudiger, omdat de spelers hun land niet mogen verlaten. Ook moeten we voorzichtig zijn dat we bepaalde sectoren geen privileges geven”, aldus Kogler.