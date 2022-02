Viaplay verschaft informatie over prijzen voor F1-seizoen 2022

Viaplay neemt de Formule 1-rechten over van Ziggo Sport en heeft deze de komende drie seizoenen in handen. Het was al bekend dat de service vanaf 1 maart live gaat, maar welke prijs er hangt aan het volgen van de Formule 1 was nog niet duidelijk. Wie een abonnement afsluit bij Viaplay gaat vanaf 1 maart 99 euro betalen voor 12 maanden, wat neerkomt op 8,25 euro per maand. Naast de Formule 1 wordt ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup uitgezonden op Viaplay. Na 12 maanden kun je het abonnement stopzetten of door laten lopen voor 13,99 euro per maand.

Het Formule 1-programma op Viaplay

Amber Brantsen is de presentatrice bij het Formule 1-programma. De voormalig NOS-nieuwslezeres krijgt in de studio ondersteuning van analisten Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar. Stephane Kox neemt op locatie de interviews voor haar rekening. Jos Verstappen, Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen treden op het circuit aan als internationale experts. Viaplay heeft tevens een deal met regerend wereldkampioen Max Verstappen, waarbij er exclusieve content wordt gemaakt rondom de Nederlandse Red Bull-coureur. Naast de autosport zendt Viaplay ook de Bundesliga, Premier League en het darten uit.

Prijzen bij VodafoneZiggo en KPN

VodafoneZiggo en KPN maakten eerder hun prijzen al bekend. Wie een abonnement afsluit bij eerstgenoemde betaalt de eerste vier maanden slechts 20 euro, wat neerkomt op 5 euro per maand. Daarna volgt een verhoging naar 9,99 euro, die tot 1 augustus geldt. Vanaf dan volg je de Formule 1 live voor 13,99 euro. Nieuwe klanten bij KPN volgen de koningsklasse 9 maanden gratis, terwijl bestaande klanten bij de provider tot 1 augustus 9,99 euro betalen. Daarna volgt, net als bij VodafoneZiggo, een verhoging naar 13,99 euro.