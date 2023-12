Er werd al geruime tijd reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe cijfers van Viaplay. Dat het niet goed gaat met de streamingdienst is al langer bekend. De geruchten over interne problemen werden groter toen de presentatie van de kwartaalcijfers in oktober ruim een maand werd uitgesteld. In eerste instantie zouden de cijfers eerder deze week bekendgemaakt worden. Twee uur voor de geplande tijd werd het opnieuw uitgesteld.

Drie keer is scheepsrecht, zo ook in dit geval. De cijfers zijn gepresenteerd. Wat het meeste opvalt, is dat de cijfers opnieuw dieprood zijn. In het derde kwartaal is er een verlies van 693 miljoen Zweedse kronen geboekt, wat gelijk staat aan zo'n 60 miljoen euro. Wel zag het Scandinavische mediabedrijf een groei in de verkopen ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, maar uiteindelijk konden die de oplopende kosten niet compenseren. Om hier een verandering in te brengen gaat Viaplay zich de komende maanden uit enkele landen terugtrekken, de Nederlandse markt valt daar niet onder. Volgens Jorgen Madsen Lindemann - de CEO van Viaplay - blijven de Nederlandse verkopen op niveau. De topman verklaart zelfs dat er groei is in Nederland en Scandinavië. Over het algemeen is er over 2023 wel een verlies van het aantal abonnees genoteerd, maar dat valt toe te schrijven aan het nieuws dat zij zich uit bepaalde landen terugtrekken.

Wel is het mediabedrijf genoodzaakt om enkele markten te verlaten. Zo gaat vanaf 2025 het bedrijf vertrekken uit Polen en de Baltische Staten. Deze week werd bekend dat zij hun Britse tak al verkocht hebben en ook Paprika Studios is van de hand gedaan. Ondanks deze verkopen schat Lindemann in dat het verlies over 2023 significant gaat zijn. Ook voor 2024 liggen er rode cijfers in het verschiet, al is de verwachting van Viaplay zelf dat het met een beetje geluk net wat winst binnengesleept kan worden.

Kostenbesparingen

Een van de punten waar Viaplay zich dit kwartaal op gefocust heeft, was kostenbesparingen. Het bedrijf heeft van dertig procent van de werknemers afscheid genomen en er zijn met bestaande partners onderhandelingen geweest om betere deals te sluiten. Volgens Lindemann is er gekeken naar 'kwaliteit over kwantiteit'. Een van deze partnerschappen die veranderd is, is de samenwerking tussen de Formule 1 en de Nederlandse tak. Zo is er een strategische deal gesloten, zodat alle abonnees ook gratis toegang krijgen tot F1TV.