Viaplay in maart van start in Nederland, meer nieuws in december

Nog twee Grands Prix en dan verdwijnt de Formule 1 bij Ziggo. Veel fans zijn benieuwd naar de plannen van Viaplay, de streamingdienst die in 2022 voet aan wal zet in Nederland en de F1-rechten heeft bemachtigd. De afgelopen weken werden al enkele namen aangekondigd, met als voornaamste aanwinst Amber Brantsen als presentatrice van de Formule 1-uitzendingen. Verder gaat het gerucht dat David Coulthard een rol zou gaan spelen bij de Nederlandse F1-programma’s, maar dat is nog niet formeel bevestigd.

Wat we inmiddels wel weten, is dat Viaplay vanaf maart in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Een exacte datum is nog niet bekend, maar het zal vermoedelijk in de eerste helft van de maand zijn. De eerste Grand Prix van het seizoen 2022 vindt namelijk al op 20 maart plaats. De verwachting is dat met een liveshow vanuit de eigen studio het seizoen ingeluid wordt. Zes Grands Prix zijn in 2022 op het openbare net te zien, maar de invulling daarvan zal ook later bekendgemaakt worden. De Grand Prix van Nederland zal daar in elk geval bij zitten.

Meer informatie over Viaplay op 8 december

De verdere invulling van het Formule 1-team wordt op 8 december bekendgemaakt. Dan vindt er een persconferentie plaats met de direct betrokkenen, waaronder Brantsen maar ook Marco Zwaneveld, Head of Sports, en NENT CEO Anders Jensen. De verwachting is dat er die dag veel meer informatie naar buiten gaat komen en de Nederlandse F1-fan eindelijk weet waar ze aan toe is. Ook zal dan meer naar buiten komen over eventuele samenwerkingen met providers, waardoor de streamingsdienst mogelijk ook middels een abonnementsvorm direct op televisie beschikbaar zou zijn. In eerste instantie leek NENT daar niet open voor te staan, maar de afgelopen weken horen we andere geruchten.

Motorsport.com heeft contact gezocht met Viaplay-eigenaar NENT over de plannen, maar wilde verder geen uitspraken doen.

