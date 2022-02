De Formule 1-fans moeten nog even geduld hebben voordat de nieuwe wagens echt op de baan te zien zijn. De F1-test van deze week in Barcelona wordt namelijk niet live uitgezonden. Dat is op 10, 11 en 12 maart anders als de Formule 1 de laatste testdagen afwerkt op het Bahrain International Circuit. Die test, een week voor de eerste Grand Prix, wordt volledig live uitgezonden door Viaplay. Bovendien worden de beelden voorzien van Nederlands commentaar.

En dat is een primeur. Niet eerder werd een volledige Formule 1-test live uitgezonden via een Nederlands platform. De commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn in Bahrein aanwezig om verslag te doen. Dat onthulde Valkenburg in De Nationale Autoshow van BNR. “We gaan live de testdagen in Bahrein doen, in zijn totaliteit”, vertelde hij. “Dat is dan ook al via het platform te zien. Ik neem aan dat ook Ziggo en KPN dat laten zien. De drie testdagen voorafgaand aan de Grand Prix gaan we doen, dat wordt onze vuurdoop.”

Viaplay Formule 1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk Photo by: Viaplay Nederland

Valkenburg en Heemskerk hebben meerdere testsessies gedaan in Kopenhagen, voordat de knoop doorgehakt werd dat zij het commentaar voor Viaplay zouden gaan verzorgen. Ook daarna hebben ze samen nog veel tijd doorgebracht in het commentaarhok om te werken aan de stijl voor komend jaar. De F1-wintertest is daar een mooi vervolg op: “We draaien daar in ieder geval wel warm, maar we gaan het wel in ploegen doen. Het begint ’s ochtends met een ploeg vanuit de studio die het commentaar ook doet van de Formule 2 en Formule 3. Dan hebben wij ook kans om langs de baan te staan en met mensen te praten, als je daar bent en acht uur per dag alleen maar in een hokje zit word je ook gek.”

Officieel is nog niet bekend welke commentatoren Viaplay verder aangetrokken heeft voor de races van de Formule 2 en Formule 3. De streamingdienst wordt op 1 maart gelanceerd in Nederland. Dan is niet alleen de Formule 1 te zien op de dienst, maar ook het darts van de PDC en het voetbal van de Bundesliga worden uitgezonden. Daarnaast heeft Viaplay nog een breed scala aan films en series in het assortiment.

Naast Viaplay zal ook de Britse Sky Sports F1-ploeg rechtstreeks verslag doen van de Bahrein-test. Dit is ook te zien via F1 TV Pro. Via het streamingplatform van de Formule 1 is voorlopig geen Nederlands commentaar beschikbaar.